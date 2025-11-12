Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edeceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, bugün akşam saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, görüşmenin gündemine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüş alışverişi ve siyasi temasların bir parçası olarak değerlendirildi.

https://twitter.com/burhanduran/status/1988562694752858561