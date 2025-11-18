Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'ndeki 20 öğrencinin tavuk-pilavdan zehirlenip hastaneye kaldırılması ile ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Mehmet Kamil Şirin, olayın ihmal olduğunu öne sürerek, şeffaflık çağrısı yaptı.

Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nde yaşanan ve yaklaşık 20 öğrencinin tavuk-pilav yedikten sonra zehirlenerek hastanelere kaldırıldığı olayla ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Mehmet Kamil Şirin açıklamalarda bulundu.

Şirin, olayın yalnızca bir gıda zehirlenmesi değil, ciddi bir ihmal zinciri olduğunu belirterek sürecin şeffaf yürütülmemesine tepki gösterdi.

'VELİLER BİLGİLENDİRİLMEDİ, ÖĞRENCİLER OKULDA BEKLETİLDİ'

Okul yemekhanesi ve kantininin AK Parti Kocaeli İl yöneticisi iş insanı Dursun Batı tarafından işletildiğinin ifade edildiğini belirten Başkan Şirin, Batı'nın kentteki birçok kamu kuruluşunun kantin ve kafelerini işlettiğinin de bilindiğini dile getirerek, zehirlenme sonrası okul yönetiminin velilere hiçbir bilgilendirme yapmamasını ve çocukların yaklaşık bir saat boyunca okulda tutulmasını 'sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.

Yaşananların kamu vicdanını yaraladığını söyleyen Şirin, Velilere bilgi verilmemesi kararı kim tarafından alındı? Kantinde satılan ürünler nasıl denetleniyor? Olayın kamuoyundan gizlenmeye çalışılması nasıl açıklanabilir? Ambulans gelmesine rağmen öğrenciler neden doğrudan hastaneye sevk edilmedi?' sorularına da yanıt aradı.

Şirin, iddialara göre ambulansla gelen sağlık ekiplerinin öğrencileri hastaneye götürmek yerine okulda beklettiğini, birçok öğrencinin daha sonra velileri tarafından hastaneye götürülüp yatış işlemleri yapıldığını belirterek bunun 'akıl almaz bir uygulama' olduğunu ifade etti.

'BU BİR AKSAKLIK DEĞİL, CİDDİ BİR İHMAL ZİNCİRİDİR'

'Çocuklarımızın sağlığını doğrudan riske atan bu tabloyu kabul etmemiz mümkün değildir' diyen Şirin, hem okul yönetimini hem de Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü süreci yanlış ve ciddiyetsiz yürütmekle eleştirdi.

Kantin denetimlerinin gerçek anlamda yapılması, sorumluların tespit edilmesi ve tüm eksikliklerin açıklanması gerektiğini vurgulayan Şirin, 'Çocuklarımızın sağlığı ve geleceğini ilgilendiren bu süreç şeffaf şekilde yürütülmeli, kamu doğru bilgilendirilmelidir. İYİ Parti olarak olayın takipçisi olacağız' mesajını verdi.