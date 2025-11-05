İYİ Parti Edirne 4. Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Hakan Şahin yeniden seçilerek güven tazeledi. Şahin, 'Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nın 4. Olağan İl Kongresi büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Hakan Şahin, delegelerin oylarıyla yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Kongrede konuşan Şahin, partililere teşekkür ederek, birlik ve dayanışma mesajı verdi. 'Ben değil biz diyeceğim' diyen Şahin, 'Adamcılık değil, particilik yapacağım. Edirne teşkilatlarını asla böldürtmeyeceğim. Tek ses, tek yürek olarak Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun yanında olacağız' diye konuştu.

Şahin, konuşmasında muhalefet olmanın zorluklarına değinerek, partinin vizyonunun 'milleti merkeze alan bir siyaset' olduğunu vurgulayarak, 'Ekonomik sıkıntıların, adaletsizliğin ve umutsuzluğun yaşandığı bu dönemde milletimizin huzuru ve refahı için mücadele edeceğiz. İYİ Parti, milletin son kalesidir.' dedi.

Şahin, partiye emek veren teşkilat üyelerine teşekkür ederken, ailesine de desteklerinden ötürü minnettarlığını dile getirdi.

Kongre sonrası yapılan açıklamada, teşkilat üyeleri Edirne'de birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'İnançla ve kararlılıkla çıktığımız bu yolda, teşkilatlar arası dayanışmayı güçlendirerek İYİ Parti'nin vizyonunu daha ileriye taşıyacağız. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kongresi'nde H. Hakan Şahin başkanlığında yapılan tek liste ile yapılan seçimde Yönetim, Disiplin ve Üst Kurul Delegeliklere şu isimler seçildi.

Hasan Hakan Şahin başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu; Cahit Yıldız, Mehmet Yaşar, Bülent Yetüt, Mestan Özer, Hüseyin Hallaç, Fevzi Tuğrul, Halim Gürsu, Ahmet Murat Aladağ, Şükrü Tolga Uzgur, Zehra Akalın, Burak Tanyeli, Yunus Savaşkan, Varol Yence, Hatice Damla Solmaz, Müstecep Çapkur, Sibel Dağcı, Emre Boztürk, Alpaslan Demirel, Bahar Yüknü, Erdoğan Şantay, Emir Küçükmercancı, Ömer Yıldırım, Süeyla Dilaver, Yıldırım Mungan, Metin Baykuş, Ayhan Özdilek, Mustafa Zümrüt, Çağdaş Kurt, Nagihan Akın ve Tuğçe Koç'tan oluştu.

Disiplin Kuruluna; Zafer Sarıkeçe, Ömer Ergin, Savaş Gündoğdu, Bahri Bilen, Ömer Sacit Sakarya, Hüsnü Portakal, Ömer Çay, Fatma Bayraktar ve Akif Havale seçildi.

Yeni dönemde Üst Kurul Delegeleri ise; Hasan Hakan Şahin, İlkay Kuş, Bülent Akın, Hasan Aktaş, Dilek Pazarlı, Hasan Küçükvural, Yücel Solak, Tuncay Taşkın, Mehmet Tuna, Bahar Yüknü, Cahit Yıldız, Zehra Akalın ve Serdar Arabacı oldu.