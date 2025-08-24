İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, 27 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında üye listelerinin askıya çıkmasıyla kongre sürecinin başlayacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, kongre sürecine ilişkin detayları paylaştı.

İlçe delege seçimlerinin 13-24 Eylül’de yapılacağını duyuran Başkan Kaya, "400 delege üzerindeki ilçelerde kongreler 16 Eylül-15 Ekim, 400 delege altındaki ilçelerde ise 19 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. İYİ Parti Bursa İl Kongresi ise 1-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek dedi. Başkan Kaya, genel kurulların halkın çıkarını önceleyen sürecin adı olacağını söyledi.

“HALKLA BAĞI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

İlçe başkan ve yöneticilerinin de katıldığı toplantıda hazır bulunan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da, kongre sürecinin sadece teşkilat yenilenmesi değil, halkla güçlü bir bağ kurma fırsatı olduğunu vurguladı.