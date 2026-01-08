TÜİK'in açıkladığı 2025 Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'na göre aylık bazda en yüksek reel getiri DİBS'te görülürken, yıllık değerlendirmede yatırımcısına en fazla kazandıran araç külçe altın oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Verilere göre, aylık bazda en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

Aralık ayında DİBS, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,75, BIST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,22, Euro yüzde 1,56 ve Amerikan Doları yüzde 0,21 oranında reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,61, BIST 100 endeksi yüzde 2,67, mevduat faizi yüzde 2,08, Euro yüzde 1,42 ve Amerikan Doları yüzde 0,07 oranında yatırımcısına kazandırdı.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DÖNEMDE ALTIN ZİRVEDE

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,16 oranlarıyla en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,76, TÜFE'ye göre yüzde 1,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Altı aylık değerlendirmede de külçe altın liderliğini sürdürdü. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,05 oranında reel getiri sağladı. Bu dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,98, TÜFE'ye göre ise yüzde 3,59 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK GETİRİDE AÇIK ARA ALTIN ÖNDE

Yıllık bazda finansal yatırım araçları değerlendirildiğinde, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranında reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve Euro yüzde 6,84 oranında reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 4,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,35 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve Euro yüzde 4,21 oranında reel getiri sağladı; Amerikan Doları yüzde 6,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 13,53 oranında kayıp yaşattı.