ANKARA (İGFA) - Ankara'da tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üreticinin ekonomik olarak güçlenmesi ve yerel üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Çubuk Yazır Mahallesi'nde, yerel üreticiden alınan tarım ürünlerinin işlenerek halka sunulmasını, sevkiyat süreçlerinin ise daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Ürün İşleme Tesisi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor.

TARIMIN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Toplam 18 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje kapsamında; 3 bin 300 metrekarelik ürün işleme tesisi, 330 metrekarelik idari bina, 360 metrekarelik selektör tesisi ve güvenlik birimleri yer alıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan ve modern teknolojiyle donatılan tesisin, Ankara'daki tarım sektörünün gelişimine önemli katkı sunması bekleniyor.