İstanbulluların sağlıklı, kaliteli ve hesaplı un ve unlu mamul ihtiyacını karşılayan İstanbul Halk Ekmek, bu yeni yılda da çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti olanları unutmadı. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişiye glütensiz ürünlerden oluşan yılbaşı hediye kolileri gönderildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ, hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede ürünlerini hem İstanbullular ile hem de Türkiye'nin dört bir yanında yaşayanlar ile buluşturuyor.

Günlük tüketim ürünlerinin yanı sıra başta çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için glütensiz ekmek, un, kurabiyeler ve glütensiz makarna üretiyor. Piyasa değeri çok yüksek olan bu ürünleri çölyak ve PKU hastalarına daha uygun fiyatlı ulaştıran Halk Ekmek, dini bayramlarda ve yıl başlarında özel olarak hazırlanan hediye paketleriyle de binlerce kişiye destek oluyor.

Yılda toplam üç kez dağıtılan hediye kolileri içerisinde 1 kg glütensiz un, 5 adet glütensiz roll ekmek ve glütensiz tatlı kurabiye ve İHE'nin yeni üretimi olan glütensiz portakallı kek bulunuyor.

İstanbul Halk Ekmek, 2023 yılından beri çölyak ve PKU hastalarının tükettikleri glütensiz ürünlere, liste fiyatlarından daha uygun şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Hastalar, https://www.ihe.istanbul/ adresinden oluşturacakları hesaplarına e-Devlet'ten hasta olduklarına dair indirdikleri barkodlu raporlarını yükleyerek hem indirimli ürün satın alabiliyor hem de senede üç kere gönderilen hediye kolilerden faydalanabiliyor.