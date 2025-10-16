İBB, İstanbul-Şile otoyolunun kesintisiz olarak her iki yönde trafik akışını sağlayacak ve bölge trafiğini rahatlatacak Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı'nı hizmete açtı. Proje yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu.

Bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak Yenidoğan Kavşağı için, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katılımlarıyla açılış töreni düzenlendi. Yağmur altında gerçekleştirilen törende, Aslan ve Çerkez birer konuşma yaptı. Konuşmasına, '200 günü aşkın süredir Silivri'de tutsak tutulan, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla belirlenmiş, ittifak oyuyla belirlenmiş, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve bir sonraki hükümeti kuracak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hepinize selamlarını iletiyorum,' dedi.

ASLAN: 'EKREM İMAMOĞLU'YLA BERABER, İSTANBUL'UN BÜTÜN KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARINI ÇÖZMEYİ KAFAMIZA KOYDUK'

İstanbul'un 16 milyonu aşan yaşayanıyla birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olduğunu belirten Aslan, 'Her gün milyonlarca vatandaşımız, aynı saatte evlerinden çıkıyor, işine gidiyor, okuluna gidiyor. Aynı saatte de okulundan, işinden evine gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ziyaretçisi çok fazla olan, bir başka deyişle yaşayan bir şehir. Tabii ki 24 saat yaşıyorsanız, trafik yoğunluğunuz oluyor. Aslında bu sorunun en önemli sebeplerinden birisi de plansız şehirleşme ve geçmişte yapılan teknik hatalar. Ancak kimse merak etmesin. Bu yağmurun altında siz bekleme azmiyle duruyorsanız, biz, İstanbul'un bütün kronikleşmiş sorunlarını çözmeyi kafamıza koyduk Ekrem İmamoğlu'yla beraber. Ve bunu 2019 yılında başlattık ve sürdürmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'RAYLI SİSTEMLERDE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK'

İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra İstanbul'un trafik problemini çözmek için önemli adımlar attığının altını çizen Aslan, 'Kentimizin birçok noktasında trafik yoğunluğunu azaltacak projeler yaptı. Yaklaşık 20 tane kavşak projesini hizmete açtık, alt geçitleri hizmete açtık 2019'dan bugüne. Bunların yanı sıra, toplu taşıma imkanlarımızı artırdık. Raylı sistemlerde büyük yatırımlar yaptık. Daha geçen haftalarda, Sayın Genel Başkanımız ve belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın katılımıyla Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında deneme sürüşünü gerçekleştirdik. Ümraniye-Göztepe-Ataşehir hattını, Allah'ın izniyle, 2026'nın ilk yarısında devreye alacağız. Ve İstanbul'un trafiğinde daha da rahatlama sağlayacağız,' bilgilerini paylaştı.