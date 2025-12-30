TÜİK'in 2025 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, göreli yoksulluk oranı düşüş gösterdi. Medyan gelirin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk oranı yüzde 13,0'a gerilerken, maddi ve sosyal yoksunluk oranı yüzde 11,9 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. 2024 yılı gelir verileri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, toplum genelinde yoksulluk göstergelerinde sınırlı da olsa düşüş yaşandı.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si esas alınarak hesaplanan yoksulluk oranı, bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 13,0 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ına göre belirlenen yoksulluk oranı ise yüzde 20,6, yüzde 40'a göre yüzde 6,2, yüzde 70'e göre ise yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK YOKSULLUK ÇEKİRDEK AİLE OLMAYAN HANELERDE

Hanehalkı tipine göre en düşük yoksulluk oranı, çekirdek aile bulunmayan hanelerde yüzde 3,9 olarak belirlendi. Tek kişilik hanelerde yoksulluk oranı yüzde 5,4 olurken, tek çekirdek aileden oluşan hanelerde bu oran yüzde 12,9 olarak kaydedildi. En yüksek oran ise yüzde 17,5 ile geniş aile yapısına sahip hanelerde görüldü.

EĞİTİM DÜZEYİ YOKSULLUKTA BELİRLEYİCİ

Eğitim durumuna göre bakıldığında, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23,8'i yoksul olarak hesaplandı. Lise altı eğitimlilerde yoksulluk oranı yüzde 13,0, lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 7,5 olurken, yükseköğretim mezunları yüzde 2,5 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.

En az 7 temel ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamayanları kapsayan maddi ve sosyal yoksunluk oranı, 2025'te yüzde 11,9 olarak tahmin edildi. Bu oran bir önceki yıla göre 1,4 puanlık düşüş anlamına geliyor.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 13,6

Son dört yılı kapsayan panel verilere göre hesaplanan sürekli yoksulluk oranı ise yüzde 13,6 oldu. Nüfusun yüzde 3,9'u dört yıl boyunca yoksulluktan çıkamazken, yüzde 75'i bu süreçte hiç yoksulluk yaşamadı.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) yüzde 14,5 ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) yüzde 14,3 olarak açıklandı. En düşük oran ise TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) yüzde 4,6 ile kaydedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 27,9'U RİSK ALTINDA

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin oranı yüzde 27,9 oldu. Bu oran, 0-17 yaş grubunda yüzde 36,8'e kadar yükselirken, 65 yaş üstünde yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

KONUT VE GEÇİM SORUNLARI SÜRÜYOR

Araştırmaya göre nüfusun yüzde 28,8'i konutunda ciddi fiziki sorunlar yaşarken, yüzde 27,9'u ısınma problemiyle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 56,4'ünün borç veya taksit ödemesi bulunuyor.

Ev sahipliği oranı ise 2025'te yüzde 57,1 olarak açıklandı. Kirada oturanların oranı yüzde 27 olurken, kira ödemeden yaşayanların oranı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.