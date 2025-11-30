İstanbul Sancaktepe'de ters yönden gelip bir motosikletliye saldıran iki kişi aynı gün yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hem olayla ilgili süreci duyurdu hem de yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında uygulanacak ağır yaptırımları açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö., güvenlik güçlerince ayni gün yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Gereği yapıldı' diyerek hem olayı duyurdu hem de yeni dönemde uygulanacak caydırıcı yaptırımları paylaştı.

'HEM TERS YÖNDEN GEL HEM DE ACIMASIZCA SALDIR-KABUL EDİLEMEZ!'

Bakan Yerlikaya, olayın yalnızca trafik ihlali değil, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz bir davranış olduğunu belirterek sert tepki gösterdi:

'Ters yönde araç kullanmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşa saldırmak kabul edilemez. Nasıl bir öfke, nasıl bir sorumsuzluk?'

GEREĞİ YAPILDI ✅

HEM TERS YÖNDEN GEL,

HEM DE ACIMASIZCA SALDIR.



TERS YÖNDE ARAÇ KULLANANLARA DA CAYDIRICI YAPTIRIMLARIMIZ GELİYOR:



İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve:

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİ: AĞIR CEZALAR GELİYOR

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile birlikte saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere uygulanacak yaptırımları; 180 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi olarak açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bu yaptırımların caydırıcı olacağına inandığını vurgulayarak, 'Aracı 60 gün bağlanan ve 60 gün ehliyetsiz kalan bir sürücü aynı saldırgan davranışı tekrar eder mi?' ifadelerini kullandı.

Teklifte ters yönde araç kullanılması durumunda uygulanacak para cezaların da netleştiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, 'Tek yönlü yollarda 10 bin TL, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin TL, şehir dışı bölünmüş yol ve otoyollarda 90 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün geri alınması, aracın 60 gün trafikten men edilmesi' yer aldığını belirterek, yeni düzenlemeyle trafik güvenliğini sağlayacak adımların güçlendirildiğini söyledi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Yaerlikaya, 'Bu kişileri 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız' dedi.

Yerlikaya, kanun yürürlüğe girdikten sonra her hafta istatistikleri kamuoyuyla paylaşacağını da söyledi.