Türkiye'de dört gün süren temaslarını tamamlayan Papa XIV. Leo, Ita Airways'e ait Airbus A320neo ile İstanbul'dan Beyrut'a hareket etti. Papa, İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla yaptığı çağrıda 'bölünme skandalının aşılması' mesajı verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Papa 14. Leo'yu taşıyan Ita Airways'e ait Airbus A320neo tipi uçak, yerel saatle 15.00'in hemen ardından İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak Papa'nın ilk elçilik ziyaretinin ikinci durağı olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıktı. Papa, 2 Aralık Salı gününe kadar Beyrut'ta temaslarda bulunacak.

Papa 14. Leo'nun 4 günlük Türkiye ziyareti resmen sona erdi. Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile birlikte dünya genelindeki Hristiyan kiliselerinin temsilcilerini bir araya getiren, İznik'te düzenlenen ilk ekümenik konsilin 1700. yıl anması oldu. Papa, burada yaptığı konuşmada 'bölünme skandalının aşılması' gerektiğini vurgulayarak tüm Hristiyan topluluklarına 'birlik içinde yürüyelim' çağrısında bulundu.

BEYRUT'TA RESMİ KARŞILAMA

Uçak, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığında Papa XIV. Leo'yu Apostolik Nuncius ve Lübnan Protokol Müdürü karşılayacak. Papa'nın Lübnan ziyaretinde yoğun diplomatik ve dini temaslarda bulunması bekleniyor.

'TÜRKİYE HALKINA MİNNETTARIM'

Öteyandan Papa XIV. Leo, Türkiye'den ayrılmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu günlerde bana gösterdiğiniz sıcak ve kardeşçe karşılama için sivil ve dini yetkililere, Türk halkına ve Ekümenik Patrikhane'ye en içten şükranlarımı sunuyorum. Gelin, birlikte, hakikat ve dostluk içinde, alçakgönüllülükle Tanrı'nın yardımına güvenerek yürüyelim.' ifadelerini kullandı.