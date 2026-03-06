Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'daki EXPO alanında gerçekleştirilecek. Türkiye, BM'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli organizasyonuna ilk kez ev sahipliği yapacak. Bakan Kurum, 12 Mart'ta İstanbul'da Türkiye'nin COP31 kapsamındaki önceliklerini kamuoyuyla paylaşacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekte en önemli platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'daki EXPO alanında düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazırlık ve organizasyon sürecini koordine ediyor. Kurum, 12 Mart'ta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile İstanbul'da düzenlenecek ortak basın toplantısında Türkiye'nin COP31 kapsamındaki önceliklerini kamuoyuyla paylaşacak.

COP31 İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Bakan Kurum, bir yandan Antalya'daki hazırlıkları yerinde incelerken diğer yandan uluslararası temaslarını sürdürüyor. İstanbul'da önceki dönem COP başkanları ve Birleşmiş Milletler COP Sekretaryası ile görüşmeler gerçekleştiren Kurum, Şubat ayında düzenlenen COP31 başlangıç toplantılarında BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell ile birlikte Azerbaycan, Brezilya ve Avustralya temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Kurum, Türkiye'nin COP31 yaklaşımının 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon' üzerine kurulu olduğunu belirtti. Zirvenin yalnızca kararların alındığı bir platform değil, aynı zamanda alınan kararların hayata geçirildiği bir süreç olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurum, COP31 vizyonunu 'Geleceğin COP'u: Uygulama COP'u' olarak tanımladı.

İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ ANTALYA OLACAK

Her yıl yaklaşık 197 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP toplantıları; sera gazı azaltım hedefleri, iklim finansmanı, uyum politikaları, karbon piyasaları ve kayıp-zarar mekanizmaları gibi konuların ele alındığı küresel iklim müzakerelerine ev sahipliği yapıyor.

COP31'in Antalya'da gerçekleştirilmesiyle Türkiye, iklim diplomasisinin merkezinde yer alacak. Zirve kapsamında on binlerce delegenin Antalya'ya gelmesi beklenirken, organizasyonun turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde de önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturması öngörülüyor. Türkiye, COP31 başkanlığı için Avustralya ile yaklaşık iki yıl süren diplomasi trafiği yürüttü. Süreç, 10 Kasım 2025'te Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30 toplantıları sırasında yapılan müzakereler sonucunda Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında düzenlenmesi kararıyla sonuçlandı.