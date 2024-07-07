İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un iklim ve toprak şartlarına uyumlu yerli buğdayların deneme hasadını, Silivrili çiftçi Ercan Tarladaçalışır ile birlikte yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılından bu yana, İstanbullu çiftçilere destek oluyor. 2020 yılında destek verilen çiftçi sayısı 693 iken, bu sayı, bugün itibari ile bitkisel üretimde 4.660, hayvansal üretimde 2.003, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta 1.300 olmak üzere toplam 8.401 üreticiye ulaştı. İBB, destek kapsamında; İstanbul’un iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayacak, verimi yüksek fide ve tohum denemelerini de İstanbullu çiftçilerin oluruyla, bazı tarlalarda gerçekleştirdi.

DENEME HASADI SİLİVRİ GAZİTEPE KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2023 yılı hububat ekim döneminde, gönüllü çiftçilerin desteğiyle, toplam 130 dekar alana 7 çeşit buğday; 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimi yapıldı. Bugün Silivri’de hasadı gerçekleştirilen 5 çeşit yerli buğday tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirildi. Toplam 50 dekarlık alana ekilen bu tohumlar, kalite ve verim açısından değerlendirildikten sonra, destek kapsamına alınacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Gazitepe Köyü’nde gerçekleştirilen deneme hasadına, CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Berker Esen, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Silivrili çiftçilerle birlikte tanıklık etti.

“Bu topraklarda yaşamanın en büyük sorumluluğu nedir’ derseniz; doğayı korumaktır, doğayı yaşatmaktır, canlıları yaşatmaktır, dolayısıyla insanı yaşatmaktır” diyen Başkan İmamoğlu, “Toprağı korumak, ‘toprak ana’ diye tariflediğimiz o kutsal emaneti korumak, onun bereketini korumak, tarım yapanın, emekçinin hakkını korumak nedir biliyor musunuz” sorusunun altını ise, “İşte gerçek milliyetçiliktir, vatanını sevmektir, milletini sevmektir” ifadelerini kullanarak çizdi.

Türkiye’nin iyi yetişmiş bilim insanlarına, eğitimcilere, tarım ve sanayi uzmanlarına sahip olduğuna vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Ama hiçbir şey bilmeden ‘ben bilirim’ diyenden korkun. Öyle durduk yere ben kendime ‘bilim insanı diyebilir mi? Diyemem. Yani durduk yere kendime ‘ekonomist’ diyebilir miyim? Diyemem. Ama uzmanına emanet et… Onun partilisi yok. Yeter ki uzmanını emanet et. Bakın; uzmanına emanet ettin mi bu milletin sırtı yere gel-mez. Bugün ‘enflasyon aldı başını gidiyor’ diyorsak; müsebbibi, sebebi bu durumdur, bu pozisyondur” dedi.