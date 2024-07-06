İSTANBIL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

3 Temmuz gecesi saat 23.00’den itibaren başlayan çalışma erken tamamlandı. 8 Temmuz’da sona ermesi planlanan çalışma, 2 gün erken bitirildi.

Çalışma süresince trafiğe kapalı olan D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti ise gece 01.00 itibariyle trafiğe açıldı.