İSTANBIL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

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3 Temmuz gecesi saat 23.00’den itibaren başlayan çalışma erken tamamlandı. 8 Temmuz’da sona ermesi planlanan çalışma, 2 gün erken bitirildi. 

Çalışma süresince trafiğe kapalı olan D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti ise gece 01.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Kaynak: igf