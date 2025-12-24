İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Darülaceze'de kalan sakinler, 2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına umut ve neşe içinde 'merhaba' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Darülaceze'de kalan yaş almış bireylerin bir araya gelerek kaynaşmalarını, sosyalleşmelerini ve yeni yıla birlikte keyifli bir başlangıç yapmalarını hedefleyen bu özel etkinlik, '2026'ya Merhaba Yemeği' adıyla gerçekleştirildi.

Programa; İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit de katılım sağladı. Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, 102'si Darülaceze sakini yaş almış birey olmak üzere toplam 423 kişi katıldı.

Etkinlikte, İBB Kent Orkestrası Türk Sanat Müziği Grubu'nun eşsiz müzik dinletisi eşliğinde davetlilere yemek ikram edildi. Yeni yıl coşkusunu artırmak adına katılımcılara, Darülaceze Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı takvimi ve çiçek armağan edildi.

Burada konuşan Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir, 'İyi ki varsınız, iyi bizimlesiniz' diyerek, 'Sizinle beraber 2026'ya erken bir merhaba demek için bir aradayız. Bizler her zaman yanınızdayız. Sizlerin deneyimleri, tecrübeleri, duaları bizleri ayakta tutuyor. Sizin yüzünüzdeki bir tebessüm bizim bütün işimizi, gücümüzü rast götürüyor' dedi.

Hatırlanacağı gibi diyetisyen gözetiminde günlük 5 öğün beslenme hizmeti, düzenli sağlık muayeneleri, tedavi süreçlerinin takibi, giyim desteği, hasta sevk ve refakat hizmetleri ile koruyucu sağlık uygulamaları da İBB Darülaceze'de özenle yürütülüyor.