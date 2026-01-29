İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kazada, içinde mahkumlar ve jandarma personelinin bulunduğu cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Kağıthane ilçesinde cezaevi nakil aracının karıştığı trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoförün bulunduğu cezaevi nakil aracı, Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada, 2 jandarma personelinin ağır yaralandığı, toplamda ise 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkiinde yapılan kaza haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kazada yaralananların tedavilerinin Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Bakan Tunç, yaralanan jandarma ve kurum personeli ile hükümlü ve tutuklulara 'geçmiş olsun' dileklerimi ileterek, acil şifalar diledi.

Yaşanan kaza ile ilgili bir 'geçmiş olsun' mesajı da Kamu Şoförleri Kaza Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden geldi.

Derneğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza yapan sevk aracı içerisinde bulunan meslektaşlar ile jandarma personeli ve hükümlü-tutuklulara 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.