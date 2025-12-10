Bursa'da Gürsu Belediyesi, ilçe tarım ürünlerini yepyeni pazarlarda tanıtmak ve ihracat ağını geliştirmek için Libya pazarına açılmasına öncülük edecek.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde AR- GE Müdürlüğü'nde kurulan Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi GÜRTAM aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurulan Libya'dan iş insanları, ilçede ağırlandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın başkanlığında ağırlanan Libyalı heyet ile Gürsu Belediyesi arasında yeni işbirliklerinin temeli atıldı.

GÜRTAM çatısı altında Gürsu tarım ürünlerini, özellikle kooperatifler aracılığı ile dünyaya daha fazla tanıtmak ve katma değer oluşturmak hedefinde olan Gürsu Belediyesi, Emmar Libya'nın CEO'su FouadAlawwan'ı ağırladı. Heyet, Gürsu'da Belediye Başkanı Mustafa Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım, Hakan Şener, Kırsal Hizmetler Müdürü Kenan Işıkoğlu tarafından ağırlandı. Belediyenin tarımsal alanda yaptığı projeleri dinleyen heyet akabinde Gürsu'da sahada incelemelerde bulundu. Ağaköy ve KumlukalanKooperatif'inde ziyaretlerde ağırlanan Libya heyetine, GÜRTAM marifetiyle kooperatiflere kazandırılan Avrupa Birliği hibeli projeler anlatıldı.

GÜRSU'NUN TARIMSAL ÜRÜNLERİ LİBYA'DA ANLATILACAK

Gürsu Belediyesi'nin özellikle meyve kurutma tesisi projesi ile yakından ilgilenen Libya heyeti, AR-GE Müdürlüğü marifetiyle hazırlanan projeleri de detaylıca dinledi. Kooperatiflerin ihracat anlamında geliştirilmesini istedikleri maddelerin anlatıldığı görüşme, Gürsu'nun tarımsal ürünlerinin tamamına yönelik yapılacak yeni çalışmaların arttırılması noktasında sonlandı. Gürsu Belediyesi heyeti, Libya'daki çalışmalarını fuardaki yeni işbirlikleri ile taçlandıracak.