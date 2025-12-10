Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir beklenen 'Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle YEKA yarışmalarına hazırlanan büyük ölçekli yatırımcılar ile sulama birlikleri ve belediyeler için yol haritası niteliğinde olan yönetmelik sayesinde Türkiye, yüzer güneş enerjisinde artık kuralları belli, şeffaf ve çevre dostu bir döneme girecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de baraj gölleri, suni göller ve sulama kanalları üzerine kurulacak yüzer güneş enerjisi santralleri (Yüzer GES) artık net kurallara tabi. DSİ'nin hazırladığı yönetmelik, başvuru şartlarından kira bedellerine, teknik kriterlerden çevre korumaya kadar tüm süreci düzenliyor.

Söz konusu yönetmeliğe göre baraj gölü veya kanal üzerine GES kurmak isteyen şirketler artık doğrudan DSİ'ye başvurabilecek.

Başvurularda öncelik sırası; sulama tesislerinin elektrik giderini karşılayacak projeler (sulama birlikleri), hidroelektrik santrallere yardımcı kaynak olarak kurulacak yüzer GES'ler

YEKA yarışmalarıyla belirlenecek projeler, belediyeler olacak.

Yüzer GES'ler rezervuar alanının en fazla yüzde 10'unu kaplayabilecek. Baraj gövdesine en az 300 metre yaklaşma yasağının olduğu yönetmelik kapsamında kira bedeli, üretilen enerji miktarı ve piyasa elektrik fiyatına göre hesaplanacak; ilk yıl için özel formül getirildi. Sulama birliklerinin projeleri bedelsiz olacak.

Panellerin suya ağır metal, mikroplastik bırakmaması zorunlu; malzeme testleri istenebilecek.

İnşaat ve işletme sırasında su kalitesini bozan, balıkçılığı veya diğer faaliyetleri engelleyen projeler iptal edilecek.

Yönetmelik öncesi DSİ'den uygunluk almış veya sözleşme imzalamış projeler, 3 ay içinde yeni formatta fizibilite raporu sunmak zorunda. Uyum sağlayamayanların sözleşmesi feshedilecek, ödenen bedeller iade edilecek.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz