Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 45 ilde ihracat artarken, 31 il 1 milyar dolar barajını aştı. İhracat rakamlarında İstanbul, Kocaeli ve Bursa liderliğini korudu.

ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, Türkiye'nin toplam mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 oranında artarak 247 milyar 188 milyon dolara yükseldi.

Bu rakam, net 8,8 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.

İL BAZINDA BAŞARILAR

Açıklamada, ülke genelinde 45 ilde ihracat artışı kaydedildiği belirtilirken, 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı vurgulandı. Kasım ayında ihracatta ilk beşi oluşturan illerde başı İstanbul çekerken, İstanbul'u Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara izledi.

İkinci 5 ilde ise Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, bu başarıların yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat vizyonu sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.