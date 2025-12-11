TÜİK, Ekim ayına ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı. Yıllık artış yüzde 35,4, aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Aylık değişimde en çok değişim gayrimenkul sektöründe oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 35,4 artış gösterdi.

Alt sektörlerde yıllık değişim; sanayide yüzde 29,1, inşaatta yüzde 35,1, ticarette yüzde 37,6, hizmet sektöründe ise yüzde 38,7 olarak yansıdı.

Aylık bazda ise toplam ciro endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

TÜİK verileri, özellikle hizmet ve ticaret sektörlerinde güçlü performansın sürdüğünü, inşaat ve sanayide ise istikrarlı bir büyüme görüldüğünü ortaya koydu.