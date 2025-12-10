ISO 20022'ye geçiş için TIS, bankalar ve finans sektörü için önemli değişiklikleri destekleyen çözümler sunuyor. TIS platformu, ISO formatlarına özel yeniliklerle, ödeme sistemlerinde modernizasyon ve uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Bu süreç, stratejik hazırlık ve koordinasyon gerektiriyor.

ACCESS NEWSWIRE / BERLIN, ALMANYA (İGFA) - Ödemeler ve nakit yönetimi için önde gelen bulut tabanlı bir platform olan Treasury Intelligence Solutions (TIS), yakın tarihli Kasım 2025 ISO 20022 son tarihinin ardından, uzmanlaşmış çeviri hizmetleri ile organizasyonları geleceğe hazırlıyor.

Finans sektörü için büyük bir dönüm noktası olarak, SWIFT artık bankaların sınır ötesi ödeme mesajlarını ISO 20022'ye taşımasını şart koşu-yor. Sonuç olarak, hazine ekipleri bankalarının ödeme bilgilerini gönderme ve alma şekillerinde farklılıklar görmeye başladı bile. Bu değişikliklere uyum sağlamak, sistemlerin ve süreçlerin modernizasyonuna yönelik stratejik bir yaklaşım gerektirecektir.

ISO 20022, eski standartlardan oluşan karmaşık yapıyı, ödeme verilerini yapılandırmaya yönelik tek bir yaklaşımla değiştiriyor. Yeni evrensel standart, piyasalar genelinde karışık-lığı azaltmak, veri kalitesini artırmak ve dünya çapındaki düzenleyicilerin artık beklediği şeffaflık düzeyini desteklemek için tasarlandı.

ISO 20022 ödemelerine geçiş zaman ve stratejik vizyon gerektirir; özellikle eski sistemler, ERP ve ödeme sistemleri yapılandırılmış veriler göz önünde bulundurularak inşa edilmediğinde. Bunları güncellemek, çeşitli iç ekipler arasında planlama ve koordinasyon gerektirir.

TIS Teknolojiden sorumlu Başkanı (CTO ) Wouter De Bie, 'ISO 20022 büyük bir endüstri-yel değişimdir, ancak şirketlerin günlük işleyiş biçimini aksatmamalıdır. Önceliğimiz bu geçişi sorunsuz hale getirmektir. Platformumuzun ödeme dosyalarını bankaya özel formatlara çevirme ve ISO gerekliliği olan alanları otomatik olarak doldurma yeteneğinden yararlanarak, hazine ekiplerine kendi hızlarında uyum sağlama esnekliği sunuyoruz. Bu yaklaşım istikrarı sağlar, riski azaltır ve organizasyonların maliyetli sistem yenilemeleri veya son dakika düzeltmeleri olmadan yeni standartları karşılamasını sağlar.' diye konuştu.

TIS platformu, ISO banka formatlarının kapsamlı bir şekilde kapsanmasını sağlamak için 140.000'den fazla bankaya özel profilden yararlanır. Ayrıca, yenilikçi bir yapay zeka des-tekli çözüm, kurumsal lehtarlar için yapılandırılmış adres bilgileri gibi ISO'ya özgü gereksi-nimleri ele alır. Verilerini ve ödeme iş akışlarını güncellemeye şimdiden başlayan şirketler, ilerideki daha büyük değişikliklere daha hazırlıklı olacaklardır. Bunu yapmayanlar, yapılandırılmamış formatlar kullanımdan kaldırıldıkça mesaj kesilmesi, reddedilen ödemeler ve daha yavaş işlem süreleri gibi can sıkıcı sorunlarla karşılaşabilirler.

TIS Strateji Başkanı Jon Paquette, 'ISO 20022'ye yönelik proaktif bir yaklaşımın faydaları-nı şimdiden görüyoruz. Platformumuzu kullanan organizasyonlar, ödeme hataları veya maliyetli yeniden çalışmalar olmaksızın banka kaynaklı erken değişiklikleri uyguladılar ve ayrıca bankalar MT formatlarını sonlandırıp CAMT'yi tanıtırken mutabakat ve nakit uygula-malarında aksaklıkları önlemek için hesap özeti formatı dönüştürme yeteneklerimizden yararlanıyorlar. Bu, doğru araçlarla şirketlerin, gelişen standartları karşılarken istikrarı ko-ruyarak tam ISO kabulüne kendi zaman çizelgelerinde hazırlanabileceklerini kanıtlıyor' diye konuştu.

TIS HAKKINDA

TIS; CFO'ların, Hazine Sorumlularının ve Finans ekiplerinin küresel nakit akışı, likidite ve ödeme işlevlerini dönüştürmelerine yardımcı olur. 2010'dan bu yana, ödüllü bulut platfor-mumuz ve sınıfının en iyisi hizmet modelimiz, tüm CFO ofisinin daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasını ve maksimum verimlilik, otomasyon ve kontrol elde etmesini sağlamıştır. TIS, kullanıcıların nakit tahmini, işletme sermayesi, giden ödemeler, finansal mesajlaşma, dolandırıcılık önleme, ödeme uyumluluğu ve daha fazlasını çevreleyen kilit alanlarda üstün performans elde etmelerini sağlar.

