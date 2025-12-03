Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Symbol AVM'de düzenlenen ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yer aldığı farkındalık etkinliğine katıldı. Büyükakın, AVM'de farklı işletmelerde görevler üstlenen bireylerle yakından ilgilendi, onları başarılarından dolayı tebrik etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Symbol AVM'de düzenlediği farkındalık etkinliğine katıldı.

Başkan Büyükakın'ın katıldığı programda AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da yer aldı. Etkinlikte, Gonca Engelsiz Yaşam Merkez öğrencilerinden oluşan 'Sanatta Ben de Varım' birimi sahne aldı. Halk oyunları ve ritim grubu gösterileri AVM ziyaretçilerinin büyük beğenisini toplarken; el sanatları atölyeleri de farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretçilerin katılımına açık şekilde gerçekleştirildi. Atölyelerde öğrencilerle birlikte el emeği ürünler hazırlanarak etkileşimli bir deneyim sunuldu.

'İSTİHDAMDA BEN DE VARIM' PROJESİ HAYAT BULDU

Aynı gün gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 'İstihdamda Ben de Varım' birimi AVM'nin farklı bölümlerinde uygulamalı görevlerde yer aldı. AVM güvenliğinden ayakkabı mağazasında reyon görevliliğine, kafede barista ve servis personelliğinden sinemada gişe görevliliğine kadar çeşitli alanlarda öğrenciler bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı buldu. Bu kapsamda 17 mağazada 34 öğrenci görev alarak gerçek iş deneyimi kazanma fırsatı elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Symbol AVM'de organize edilen etkinliği ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Büyükakın, kendisine olan sevgisiyle bilinen Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı ile de bir araya geldi. Ritim grubunun performansını dinleyen Başkan Büyükakın, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti, farklı işletmelerde görev alan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarını yerinde gözlemledi. Ziyareti sırasında alışveriş de yapan Büyükakın, AVM'deki bir kafede barista olarak görev alan öğrenci tarafından hazırlanan kahveyi içti. Başkanın samimi tavırları hem öğrenciler hem de AVM ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Symbol AVM'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü amacıyla düzenlenen etkinlik, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını ve görünürlüğünü destekleyen uygulamalarla farkındalık oluşturmayı amaçladı. Program boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularında toplumda duyarlılığın artırılmasına katkı sunmayı hedefledi.