Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Fasih Kayabalı Caddesi üzerinde kaldırımları işgal eden ve vatandaşların geçiş yolunu engelleyen esnafa, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetleme Zabıta Şube Müdür Vekili Zülküf Aktürk, Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi üzerinde kaldırım işgali denetimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede; Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde rutin kontrollerine devam ettiğini kaydetti. Vatandaşların rahatı, esenliği ve huzuru için çalıştıklarını belirten Aktürk, 'Esnafın ve vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Seyir halinde olan araçlarımızla da çalışmalar yapıyoruz. Belirlediğimiz bölgelerde yaptığımız denetimlerle; halkımızın rahatı, esenliği ve huzuru için çalışıyoruz' dedi.

Yayaların kullandığı kaldırımları işgal ederek ürün satışı arz eden esnafa, ilgili kanun gereği idarî para cezası verildiğini kaydeden Aktürk, 'Kaldırımda ürünlerin teşhir edilebilmesi için iş yeri önünden 40 santimetreye kadar izin verilmekle birlikte, hijyen bakımından tehlike arz eden ürünlerin teşhir edilmesine kesinlikle izin verilmemektedir. Bu kapsamdaki denetimlerimiz özellikle Mersin Çarşısı, Kuvayi Milliye Caddesi, Silifke Caddesi, İstiklal Caddesi, Fasih Kayabalı Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yoğun şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca öncü ekip dediğimiz sivil ekiplerimizin uygulamalarıyla da kurallara uymayan işletmelere müdahale edilmektedir' ifadelerine yer verdi.

'Kaldırımların vatandaşa ait olduğunu esnafımıza anlatıyoruz'

Kabahatler Kanunu kapsamında kesilen idari para cezalarının yanı sıra, kurallara uymayan esnafa gerekli şartları sağlamaları yönünde uyarıda bulunduklarını da sözlerine ekleyen Aktürk, 'Kaldırımların vatandaşa ait olduğunu esnafımıza anlatıyoruz. Ürünlerini teşhir ederken, vatandaşın geçiş yolunu engellememesi konusunda uyarıda bulunuyoruz. Bunu yaparken hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ancak tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan esnafımıza da Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uyguluyoruz' diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar, Büyükşehir'in denetimlerinden memnun

Cadde esnafından Müslüm Güler, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin kaldırım işgaline karşı yaptığı denetimlerden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, 'Önceleri her esnaf cadde üzerine malzemelerini koyuyordu ve kaldırımı işgal ediyordu. Büyükşehir'in denetimleri sayesinde bu sorun azaldı. Esnafın bu konuya dikkat etmesi ve vatandaşların geçiş yolunu işgal etmemesi gerekir' dedi.

Fasih Kayabalı Caddesi üzerinde erkek kuaförü olan Fuat Çoban da bir esnaf olarak kaldırımlara ürünlerin koyulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, 'Cadde üzerindeki bazı işletmeler, kaldırım ihlali konusunda oldukça duyarsız davranabiliyor. Esnaf, vatandaşların geçiş yoluna engel olmamalı' diye konuştu.

Yapılan denetimleri memnuniyetle karşıladığını ifade eden vatandaşlardan Muammer Akaalp, 'Esnafımız kaldırımları işgal etmemeli ve vatandaşlar kaldırımlarda rahatça yürüyebilmeli. Bazı esnaf özellikle motosiklet ya da bisikletlerle kaldırımları işgal ediyor. Bu tür durumların engellenmesi adına, Büyükşehir Belediyesi'nin denetimlerini faydalı buluyorum' dedi.

Daha önce de bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdiklerini belirten Emir Akın, 'Kaldırımlar çöplerle dolu ve pislik içindeydi. Esnaf, kaldırımlara çok fazla ürün koyuyordu ve vatandaş olarak yürümemiz zorlaşıyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin denetimleri sayesinde bu sorun çözüldü' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Hale Susam ise, Fasih Kayabalı Caddesi'nde kaldırımların esnaf tarafından kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, 'Kaldırımlarda yürüyemiyorduk ve bu durumdan çok rahatsızlık duyuyordum. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bu konuyla çok ilgililer. Cadde üzerindeki denetimlerini düzenli şekilde yapıyorlar. Vatandaş olarak çok memnunuz' diye konuştu.