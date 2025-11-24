İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin farklı sanat disiplinlerinden Maltepeli sanatçıları bir araya getirdiği 'Maltepeli Sanatçılar Forumu', 'Maltepe Kültür Sanat Politikası Belgesi'ni açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Maltepe'nin kamusal alanlarını sanatın dayanışmacı ruhuyla yeniden tanımlamak için organize ettiği Maltepeli Sanatçılar Forumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı.

'Maltepeli Sanatçılar Buluşuyor- Birlikte Düşünelim, Birlikte Üretelim' başlığıyla 26 Ekim'de Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde toplanan foruma sinema ve tiyatro oyuncuları, şair, ressam, heykeltıraş, seslendirme sanatçıları başta olmak üzere farklı sanat disiplinlerinden sanatçılar katılmıştı.

MALTEPE'DE KAMUSAL MEKÂNLAR KÜLTÜR SANAT ALANLARINA DÖNÜŞMELİ

Maltepe'nin kültürel zenginliğinin tiyatrodan müziğe, edebiyattan sinemaya, resimden heykele uzanan çok katmanlı bir birikime dayandığının belirtildiği belgede 'Bu politika belgesinin hedefi, Maltepe'yi yalnızca sanatın sergilendiği bir kent olmaktan çıkararak, sanatın ortaklaşa üretildiği, yaşandığı ve paylaşıldığı bir kültür kentine dönüştürmektir. Sanat; bireysel ifade biçimlerinin ötesinde, toplumsal dayanışmanın, ortak aklın ve özgürleşmenin alanıdır. Maltepe Belediyesi'nin kararlılığı ve yerel sanatçıların kolektif üretim gücüyle Maltepe, Türkiye'nin en güçlü yerel kültür-sanat ekosistemlerinden biri olacaktır.' denildi.

