Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Anıtpark'ta düzenlenen tören ve bir dizi program ile kutlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile tören sona erdi.

Törenin ardından alandaki öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Başkan Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert'i makamında ziyaret ederek Öğretmenler Gününü tebrik etti. Sezer daha sonra Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programa Başkan Sezer'in yanı sıra, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceylan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından sunulan şiir ve oratoryo gösterileri ile devam eden programda, emekli olan öğretmenlere ise plaket ve teşekkür belgelerinin takdim edildi. Son olarak Öğretmenler Günü kapsamında; öğretmen ve öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildiği program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ŞEHİT ÖĞRETMENİ KABRİNE ZİYARET

Başkan Sezer son olarak Bitlis'te terör saldırısında, görev yaptığı okul önünde meslektaşı ile şehit düşen Şehit Öğretmen Ergin Komut'u kabri başında ziyaret ederek dua etti.