İstanbul Maltepe Belediyesi, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında 50 araç ve iş makinesi ile 139 personelle ilçe genelinde çalışmalarını sürdürecek. 18 mahallenin tamamında yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 500 ton tuz kullanılması planlanıyor.

İSTANBUL(İGFA) - Maltepe Belediyesi, kışla mücadele çalışmaları kapsamında teyakkuz haline geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin koordinasyonunda oluşturulan ekipler, olası olumsuzluklara karşı ilçenin dört bir yanında kesintisiz hizmet vermeye başladı.

7/24 GÖREV BAŞINDA OLACAKLAR

Toplam 149 personelden oluşan kışla mücadele ekibi, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Çalışmalar; 9 kar küreme aracı ve 7 tuzlama aracı başta olmak üzere, karla mücadelede kullanılacak toplam 50 araçla yürütülüyor. Belediye, buzlanma ve ulaşım aksamalarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 2 bin 500 ton tuz hazır bekletiliyor.

'KIŞA HAZIRIZ'

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek kış koşullarına yönelik tüm hazırlıkları yerinde kontrol etti. Köymen, ekiplerin karla mücadele ve olası su baskınlarına karşı 7 gün 24 saat görev başında olacağını ifade ederken, vatandaşların ihtiyaç halinde kriz masasına her an ulaşabileceğini vurguladı.