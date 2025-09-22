İstanbul’un tarihsel zenginliğiyle öne çıkan semtlerinden Maltepe, “İstanbul Katmanları Kent Arkeolojisi ve Maltepe Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Küçükyalı Arkeopark’ta (Satyros Manastırı) düzenlenen sempozyumda, İstanbul’un ve Maltepe’nin arkeolojik mirası bilimsel ve kamusal bir perspektifle ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, sempozyumun kent planlaması, kültürel politikalar ve toplumsal yaşam için rehber niteliği taşıdığını belirterek, “Maltepe yalnızca bugünün değil; geçmişin ve geleceğin de kentidir” dedi. Köymen, tarihsel mirasın yalnızca korunmasının değil, yaşatılmasının da kamusal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 3,5 saat süren sempozyumda iki oturum gerçekleştirildi:

İstanbul ve Maltepe’den Örneklerle Kent Arkeolojisi

Arkeolojik Alanların Korunması ve Kent Yaşamına Kazandırılması

Katılımcılar arasında akademisyenler, İBB Miras ekipleri, Maltepe Belediyesi yöneticileri, Kent Konseyi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.

İBB MİRAS’TAN KORUMA VURGUSU

İkinci oturumda İBB Miras ekipleri, İstanbul’un yeraltı kültür envanterine yönelik koruma stratejilerini aktardı. Prof. Dr. Alper Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, mimari mirasın topluma kazandırılması, çocuk ve gençlerin bu alanlara erişimi ve koruma politikaları tartışıldı.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, toplu fotoğraf çekimiyle sempozyum sona erdi.