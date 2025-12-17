Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından hazırlanan 'İFSAK Fotoğraf Yolculukları '25' sergisine ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından hazırlanan 'İFSAK Fotoğraf Yolculukları '25' adlı fotoğraf sergisi, Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergide; İFSAK'a bağlı 34 fotoğrafçının Nepal, Fas, İzlanda ve Kenya'ya uzanan dört ayrı seyahati sırasında ürettiği eserler yer alıyor.

Toplam 125 fotoğraftan oluşan seçki, izleyiciyi farklı coğrafyaların kültürel dokusu, gündelik yaşamı ve doğal güzellikleriyle buluştururken, fotoğrafın anlatım gücüyle görsel bir yolculuğa davet ediyor.Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın fotoğraf danışmanlığı ve küratörlüğünü Özhan Özde üstlendi.

'FOTOĞRAF ÇEKERKEN KENDİMİZE ÖĞRETTİĞİMİZ BÜYÜK ŞEY SABIR'

Açılış konuşmasında sergide olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı TaniaSisa, 'Yolculuğa çıkmak insan ruhuna çok iyi geliyor. Yeni deneyimler ve yeni kültürlerle tanışıyor, öğreniyoruz. Yolculuk yaratıcılığımızı besliyor, doğayla temas etmemizi sağlıyor. Bu anlamda 66 yıllık bir dernek olarak üyelerimizin yeni kareler üretebilmesi için her yıl onlarca gezi düzenliyoruz. Bugün bu sergide dört ülke yer alsa da arka planda çok büyük bir emek var. Birliktelik hem sabrımızı hem de birbirimize karşı esnekliğimizi geliştiriyor. Fotoğraf çekerken kendimize öğrettiğimiz büyük şey sabır. Çünkü bizler fotoğrafı çekerken bekliyor, üzerinde düşünüyor ve hayalimizdeki kareyi yansıtmaya çalışıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi'ne ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne bu olanağı sağladıkları için İFSAK yönetimi adına teşekkür ediyorum' diye konuştu.