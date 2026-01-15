2025 Geleneksel İtfaiye Dairesi Başkanlığı Spor Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlar ve sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Geleneksel İtfaiye Spor Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva kapsamında farklı branşlarda dereceye giren ekipler ve sporcular ödüllerine kavuştu.

Ödül töreninde kupalar ve madalyalar, İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ile bölge müdürleri tarafından takdim edildi. Başkan Albayrak, turnuvaya katılan tüm ekipleri tebrik ederek, sporun ekip ruhunu ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Turnuvada elde edilen dereceler ise şöyle oldu:

Voleybol:

Fatih İtfaiye Grubu

Bahçelievler İtfaiye Grubu

Avcılar İtfaiye Grubu

Futbol:

Tuzla İtfaiye Grubu

Fatih İtfaiye Grubu

Merkez İtfaiye Müdürlüğü

Masa Tenisi:

Ramazan Alpul (Sultangazi İtfaiye Grubu)

Kerim Aslan (Büyükçekmece İtfaiye Grubu)

Volkan Şentürk (Beykoz İtfaiye Grubu)

Satranç:

İlker Beyaz (Tuzla İtfaiye Grubu)

Oğuz Çukur (İstinye İtfaiye Grubu)

Yahya Kiremitçi (Ataşehir İtfaiye Grubu)

Bilardo:

Özkan Demirci (Sultangazi İtfaiye Grubu)

Feyzullah Nişancı (Tuzla İtfaiye Grubu)

Selim Bel (Maltepe İtfaiye Grubu)

Yangın Kıyafeti Giyinme Yarışması (Kadınlar):

Ülkücan Şimşek (Kartal İtfaiye Grubu)

Ceyda Cırık (Başakşehir İtfaiye Grubu)

Leyla Kaya (Avcılar İtfaiye Grubu)

Yangın Kıyafeti Giyinme Yarışması (Erkekler):

İdris Dere (Ümraniye İtfaiye Grubu)

Selahattin Yiğit (Ataşehir İtfaiye Grubu)

Murat Şimşek (Ataşehir İtfaiye Grubu)