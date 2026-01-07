Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi 1648. Sokak'ta yer alan bir inşaat şantiyesinde bulunan işçi konteynerlerinde yangın çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bulunan işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

