İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bulunan işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi 1648. Sokak'ta yer alan bir inşaat şantiyesinde bulunan işçi konteynerlerinde yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin etkili çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, konteynerlerde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
