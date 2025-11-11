İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP ve Ekrem İmamoğlu hakkında mali nitelikli suçlar ve örgüt faaliyetleri iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Açıklamada, partinin kapatılmasına yönelik herhangi bir talep bulunmadığı belirtildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, soruşturmanın mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayenin kullanımı ve örgüt faaliyetleri iddialarını kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında parti tüzel kişiliği üzerinden mal varlığı kazanıldığı ve seçim çalışmaları ile ilgili bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği ifade edildi.

USOM raporlarına göre, yaklaşık 11 milyon 360 bin seçmen kütük verisinin CHP tüzel kişiliğinden hukuka aykırı şekilde kullanıldığı öne sürülürken, Başsavcılık, bu verilerin parti organları tarafından sistematik ve süreklilik arz edecek biçimde seçim çalışmalarında kullanıldığı iddialarına dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu iddiaların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiği vurgulandı.

Başsavcılık, bazı medya organlarında yer aldığı gibi partinin kapatılmasına yönelik herhangi bir talebin söz konusu olmadığını da belirtti.