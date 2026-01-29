Geçtiğimiz yıl emekliler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gündüz seanslarında 1 TL'ye spor yapma olanağı sunan İBB, 'Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL'ye Spor Desteği Kampanyası'nı başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak itibarıyla kadınların spor olanaklarından daha kolay yararlanabilmesi için 'Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL'ye Spor Desteği Kampanyası'nı hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında, Anne Kart sahibi ve sosyal güvencesi olmayan kadınlar, İBB spor tesislerindeki fitness, yüzme ve grup egzersizlerinden gündüz seanslarında sadece 1 TL'ye faydalanabilecek, akşam ve tam gün üyeliklerde ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Kampanyanın tanıtım toplantısı Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen toplantıya katıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Nevza Akçabay ile Aslan, program kapsamında birer konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasında, İBB'nin hizmet anlayışını ve kadınların güçlenmesine verdiği önemi vurguladı. Başkanvekili Aslan, 'Spor, insanın kendisiyle yeniden bağ kurması, 'Ben buradayım' demesi demektir. Bir kadının kendisi için ayırabildiği bir saat, bazen hayatını yeniden kurabildiği tek alandır. Biz, bu alanları çoğaltmak için mücadele ediyoruz' dedi.

Aslan, ayrıca tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek, onun hayalinin kadınların korkmadan yürüyebildiği, yalnız kalmadığı ve hayatın her alanında eşit bir şekilde yer alabildiği bir İstanbul olduğunu aktardı. Aslan, 'Ekrem Başkanımız burada olmasa da onun vizyonu ve mücadelesi, milyonlarca Ekrem İmamoğlu ile yaşamaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sosyal eşitsizlik ve güvenlik krizine de değinen Aslan, 'Kadınların emeğini ve varlığını yok sayan anlayışa karşı hizmetlerimizi çoğaltacak, iyiliği büyüteceğiz. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız' diye konuştu.