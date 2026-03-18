İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nce Maltepeli çocukların sporun farklı dallarıyla tanışmaları için yüzme, masa tenisi, kick boks, voleybol, satranç ve karate dersleri düzenlenmeye başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin çocuklara yönelik 6 dalda spor kursları başladı. Antrenörler eşliğindeki eğitimlerle çocukların ve gençlerin sporla yetişen bireyler olmalarına destek veriliyor.

Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar, çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Tamamen ücretsiz olan kurslar ile çocukların boş vakitlerini daha verimli geçirmesi, sporu sevmesi ve özgüven kazanması hedefleniyor.