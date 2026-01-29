Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın gençliğe yönelik 'sporda başarı tesisleşmeden geçer' sloganıyla başlattığı yatırımlara yenileri ekleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde başlattığı tarihi spor yatırımlarına bir yenisini de Arifiye Hanlıköy Mahallesi'nde ekledi.

Yan yana inşa edilen ve hizmete açılan futbol, basketbol ve voleybol sahaları çocukların, gençlerin beğenisini kazandı. Daha ilk günlerde yüzlerce çocuk kapılarını açan tesiste sporla buluştu, bölgede yaşayan vatandaşlar Büyükşehir'e teşekkür etti.

ARİFİYE'YE YEPYENİ SPOR ALANLARI

Mahallelerde hayata geçirilen spor alanlarının bir örneği de Arifiye'ye kazandırıldı. Hanlıköy'de yan yana futbol, basketbol, voleybol sahaları inşa edildi. Spor sahalarının her biri hizmete alındı.

Yeni yapılan sahalar, mahallede yaşayan çocukların ve gençlerin de büyük beğenisini kazandı.

Daha ilk günlerden yüzlerce çocuğu sporla buluşturan yatırımlar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. İlçede kapsamı itibarıyla en büyük spor alanlarından biri olan proje, bölgede gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

'ÇOCUKLARIMIZ ARTIK SOKAKLARDA DEĞİL SAHADA'

Hanlıköy Mahalle Muhtarı Mesut Arık, yapılan yatırımın çocuklar için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, 'Mahallemize kazandırılan bu değerli proje için başta Yusuf Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mahallemizin bu imkâna kavuşmasında büyük emeği olan Arifiye Belediye Başkanımız İsmail Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için çok güzel bir yatırım oldu. Önceden sokaklarda oynuyorlardı, artık burası her gün dolu. Çocuklarımızın nerede olduklarını da biliyoruz' dedi.

ÇOCUKLARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI:

Mahalle sakinlerinden Taha Aras Arık, 'Çok güzel oldu sahamız, herkese teşekkür ederim. Tatil günlerimizde arkadaşlarımızla burada oynuyoruz. Önceden toprak sahada ya da sokakta oynuyorduk, burası bizim için çok güzel oldu' dedi.

Hamza Yıldız ise, 'Eskiden toprak sahada oynuyorduk. Şimdi halı saha olunca daha rahat ve daha iyi oynanıyor. Mahalleden arkadaşlarımızla mahalle maçları yapıyoruz. Çok mutlu oldum' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporla büyüyen bir nesil hedefiyle kentin her noktasında spor yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.