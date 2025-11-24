İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan sonra yenilenen Enstitü İstanbul İSMEK bünyesine, Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık ile Moda Okulları'nı kattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enstitü İstanbul İSMEK'ler, Arnavutköy'deki Fırıncılık ve Pastacılık ile Moda Okullarıyla büyümeye devam ediyor. Açılış töreni, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek, 'Başkanımız gece gündüz İstanbul için çalışmaya devam ediyor. Bugün açılışını yaptığımız okullar, onun vizyonunun bir ürünü' dedi. Aslan, açılışın Öğretmenler Günü olan 24 Kasım'a denk gelmesine dikkat çekerek, 'İSMEK'i baştan sona yeniledik. Müfredatımızı çağın gereklerine göre düzenledik, meslek alanlarımızı çeşitlendirdik ve eğitim merkezlerimizi sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirdik' ifadelerini kullandı.

Toplam 5 bin metrekare alana kurulan ve 2 bin metrekarelik binada hizmet verecek Fırıncılık ve Pastacılık ile Moda Okulları, gençlerin meslek edinmesine ve kadınların hane bütçesine katkı sağlamasına olanak tanıyacak. Aslan, okulların yalnızca kadınlar ve gençler için değil, erkek katılımcılar için de açık olduğunu belirterek, 'Toplumun tüm kesimlerinin yararlanacağı bir eğitim merkezi oluşturduk' dedi.

Açılışta Aslan, İBB'nin Türkiye genelinde sürdürdüğü diğer yatırımlara da değindi. Elazığ'daki depremde yıkılan bir lise kampüsünün yeniden inşa edildiğini, Yozgat ve Çorum'da sosyal tesis ve kültür merkezlerinin açıldığını aktardı. Ayrıca İstanbul'da Mecidiyeköy'de dört yıldızlı konforunda kız öğrenci yurdu ve Terkos Arıtma Tesisi gibi büyük projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Aslan, 'Her gün yeni açılışlar yapıyoruz ve halkımız için durmadan çalışmaya devam ediyoruz' diyerek, İBB'nin eğitim ve sosyal hizmet alanındaki yatırımlarına dikkat çekti.

Enstitü İstanbul İSMEK'in yeni okulları, gençler ve yetişkinler için mesleki eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor.