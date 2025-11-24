Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından oda genel sekreterlerine yönelik, 'Olağan Genel Kurullarda Yapılması Gereken İş ve İşlemler' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

BURSA (İGFA) - BESOB Hizmet Binası Toplantı Salonu'ndaki bilgilendirme toplantısına; BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Gökhan Eren ve Yıldırım İlçe Seçim Kurulu Temsilcisi Zeynep Karaaslan'ın yanı sıra çok sayıda oda genel sekreteri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, teşkilatın kritik bir döneme girdiğini belirterek genel sekreterlerin üstleneceği sorumlulukların önemine dikkat çekti.

Bilgit, 'Genel kurullar, esnaf teşkilatımızın geleceğini şekillendiren en temel süreçlerden biridir. Bu sürecin sağlıklı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, odalarımızın kurumsal yapısının güçlenmesi açısından hayati önem taşıyor' dedi.

'BESOB olarak amacımız hem teşkilatımızı güçlendirmek hem de esnafımıza nitelikli hizmet sunmak' diyen Bilgit, 'Bu nedenle her aşamada doğru bilgiyi paylaşmaya ve süreci birlikte yönetmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'in yaptığı açılış konuşmasının ardından bilgilendirme toplantısına geçildi. Toplantıda; Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Gökhan Eren ve Yıldırım İlçe Seçim Kurulu Temsilcisi Zeynep Karaaslan, olağan genel kurullarda dikkat edilmesi gereken mevzuat detaylarını aktararak odalardan beklentilerini paylaştı.

Toplantının devamında BESOB Genel Sekreteri Rafiz Vatansever, genel kurullarda uygulanacak iş ve işlemleri kapsamlı bir sunumla anlattı ve oda genel sekreterlerinin sorularını yanıtladı.