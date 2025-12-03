Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumlarında biyometrik kimlik doğrulama esaslı ödeme süreçlerine ilişkin geçiş takvimini düzenleyen yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete'de yayımladı.

Değişiklikle birlikte, özel eğitim kurumlarında biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi.

1 OCAK 2026'YA KADAR ENTEGRASYON ŞARTI

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, biyometrik kimlik doğrulama sistemine 1 Ocak 2026'ya kadar Bakanlığın bilişim sisteminde kullanılan biyometrik doğrulama altyapısına entegre olmuş veya olacak kurumlar için, 1 Mayıs 2026'ya kadar verilen eğitimlerin ödemeleri mevcut usullere göre yapılacak.

1 Ocak 2026'dan sonra entegrasyon sağlayan kurumlar ise entegrasyon tarihine kadar verilen eğitimler için ödemeden yararlanamayacak. Bu tarihten sonra sisteme dahil olan kurumların, biyometrik doğrulama entegrasyonu tamamlanana kadar geçen sürede sağladıkları eğitim ücretleri karşılanmayacak.