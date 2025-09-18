İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul, 17–21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknofest etkinliği süresince yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.İSTANBUL (İGFA) - İBB ve Metro İstanbul, 17–21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliği süresince yolcu yoğunluğunu yönetmek ve operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

Bu kapsamda Yenikapı–Atatürk Havalimanı yönünde metro sefer aralıkları 4 dakikaya düşürüldü ve sefer sayıları artırıldı. Yolcu yoğunluğunu yönetmek amacıyla, operasyon, güvenlik ve yolcu hizmetleri birimleri ile “Etkinlik Koordinasyon Masası” kuruldu.

Etkinlik süresince Havalimanı ve DTM istasyonlarına Denetim Amiri, İstasyon Amiri ve Güvenlik Sorumlusu görevlendirildi. 17–19 Eylül tarihlerinde Havalimanı ve DTM’ye ek güvenlik personeli atandı. 20–21 Eylül tarihlerinde ise beklenen yoğunluk nedeniyle bu istasyonlarda 133 güvenlik görevlisi bulunacak. Ayrıca emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, kritik giriş noktalarına ek emniyet personeli konuşlandırıldı.

Yoğun yolcu hareketine hazırlık kapsamında Havalimanı, DTM, Yenibosna, Ataköy ve diğer kritik istasyonlarda temizlik personeli sayısı artırıldı. Hafta sonu için ilave görevlendirmeler yapıldı.

Kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyerler kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınması sağlanacak. İstanbul Valiliği’ne gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapıldı. Havalimanı ve DTM istasyonlarının cadde ve turnike girişleri bariyerlerle düzenlendi.

Megafon ve telsiz sayıları artırılarak kesintisiz iletişim desteği sağlandı. 20–21 Eylül tarihlerinde Havalimanı ve Ataköy istasyonlarında yolcu yoğunluğunun arttığı anlarda güvenlik gerekçesiyle yürüyen merdivenler kontrollü şekilde geçici olarak devre dışı bırakılacak.