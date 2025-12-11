Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), 50. kuruluş yılı kapsamında hazırladığı etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 50. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği '50. Yılda Tekstilde Yeni Vizyonlar' sergisi ve Cengiz Çekil Paneli ile sanatseverleri bir araya getirdi. Açılışta konuşan Prof. Dr. Serdar Aybek, fakültenin 50 yıllık sanat yolculuğunun güncel bir perspektifle yansıtıldığını söyledi.

50. YILDA TEKSTİLDE YENİ VİZYONLAR: JÜRİLİ ULUSAL TEKSTİL VE LİF SANATI SERGİSİ

Etkinlikler kapsamında Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisinde '50. Yılda Tekstilde Yeni Vizyonlar' temalı 'Jürili Ulusal Tekstil ve Lif Sanatı Sergisi' sanatseverlerle buluştu. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü akademisyenleri ile davetli sanatçıları bir araya getiren sergi; yaratıcı, yenilikçi ve çağdaş tekstil sanatının güncel yorumlarını izleyiciyle buluşturdu.

Açılış programı; DEÜ GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

63 KATILIMCI SANATÇIYA AİT 70 ESER SERGİLENDİ

Prof. Dr. Aybek açılış konuşmasında, fakültenin köklü geçmişine ve sanat üretimine sunduğu katkılara vurgu yaparak şunları söyledi:

'Türkiye'nin fakülte olarak kurulmuş ilk güzel sanatlar fakülteleri arasında olan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 50 yıllık köklü geçmişi boyunca ulusal ve uluslararası çağdaş tekstil ve lif sanatı alanında önemli bir yere sahip olmuş; akademik çalışmaları, sergileri ve etkinlikleriyle sanat dünyasına değerli katkılar sunmuştur. Bu kapsamlı sergide 63 katılımcı sanatçıya ait 70 eser; malzeme, doku, biçim ve renk üzerinden kurulan özgün anlatımlarla fakültemizin 50 yıllık sanat yolculuğunu çağdaş bir perspektifle yansıtmaktadır.'

Aybek konuşmasını, DEÜ'ye ve Güzel Sanatlar Fakültesine verdikleri büyük destek için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'a teşekkür ederek tamamladı.

Tekstil sanatının güncel eğilimlerini görünür kılan özel seçki, 20 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

CENGİZ ÇEKİL PANELİ

50. yıl kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlik ise DEÜ Rektörlük Binası DESEM Bordo Salonda gerçekleştirilen Cengiz Çekil Paneli oldu. Panele; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü DEÜ GSF Heykel Bölümü Başkanı Prof. Arzu Atıl üstlendi. Etkinlikte, DEÜ GSF Heykelcilik Bölümünün kurucusu olan Prof. Dr. Cengiz Çekil anıldı. Panelistlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.