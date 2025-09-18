Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi Köknar Sokak’ta yıllardır beklenen asfalt çalışmasını tamamladı.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesi Yakuşdibi Mahallesi Köknar Sokakta mevcut hali stabilize olan 2,1 km’lik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yılların özlemine son veren çalışma ile vatandaşların yüzü güldü.

Büyükşehir Belediyesi, imarlı alanların yanı sıra kırsal alanlarda da ulaşım standardını artırmaya devam ediyor. 19 ilçede kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Kabadüz ilçesinde bir mahallenin daha yol özlemine son verdi.

Kabadüz Yokuşdibi Mahallesi Köknar Sokak sakinlerinin yanı sıra Musakırık Mahallesi ile Altınordu Pelitli Mahallesine de bağlantı sağlayan yol modern görünüme kavuştu.

Yokuşdibi Mahalle Muhtarı Hüseyin Karabulut ve vatandaşlar yapılan hizmet için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Yolumuzun önceki hali toz, topraktı. Ulaşımda güçlük çekiyorduk. Başkanımız sesimizi duydu ve hizmeti bizlerle buluşturdu. Beklediğimiz asfalt çalışmasına sonunda kavuştuk. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun.”