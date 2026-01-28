İstanbul Maltepe Belediyesi sömestir tatili etkinlikleri kapsamında 14-18 yaş aralığındaki gençler için ücretsiz bowling günü düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda buluşan gençler, spor eğitmenleri eşliğinde Kartal ilçesinde bulunan bir bowling salonunda etkinliğe katıldı.

Beş oyuncudan kurulan takımlar halinde yarışan gençler eğlence, hareket ve rekabet dolu bir spor deneyimi yaşadı.

İLK KEZ BOWLİNG OYNADILAR

Etkinliğe katılan Nisa Camular, 'Benim için eğlenceli ve keyif bir etkinlik oldu. Burada aynı zamanda sosyalleştim. Belediyemizin bize verdiği değeri gördüm. Maltepe Belediye Başkanımız Esin Köymen'e çok teşekkür ederim' diye konuştu.

Bowlingi ilk kez oynadığını ifade eden Çınar Ateş 'Bugün çok güzel bir etkinliğe katıldım. Maltepe Belediyesi'ne bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ederim ve devamını dilerim' dedi.

Emir Umut Akalın ise bowling sporunu çok sevdiğini, bu sporun hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik bir spor dalı olduğunu ifade ederek 'Bugün burada yeni arkadaşlıklar edindim. Bir araya gelip bir takım kurup oynadık. Takım ruhuyla birlikte hareket edip kazanmak için mücadele verdik. Çok eğlenceliydi. Stresimizi bowling toplarıyla attık. Esin Başkanımıza çok teşekkür ederim' diye konuştu.