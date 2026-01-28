Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Saygınlar Kulübü, zengin etkinlik içeriği ve sıcak ortamıyla 65 yaş üstü vatandaşların beğenisini kazanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hizmete aldığı Saygınlar Kulübü, her geçen gün artan üye sayısıyla büyük ilgi görüyor. Üyelerin adeta ikinci evi olan Saygınlar Kulübü'nde; atölye çalışmaları, etkinlikler, geziler, koro faaliyetleri ve topluluk buluşmalarıyla sosyal yaşam yeniden canlanıyor. 'Akademi Topluluğu', 'Yeşil Sevenler Topluluğu', 'Sağlıklı Yaşam Topluluğu', 'Kültür Sanat Topluluğu', 'Torun Topluluğu' ve '5 Çayı Topluluğu' gibi birçok farklı başlık altında bir araya gelen üyeler, aktif ve keyifli bir yaşam sürüyor.

'KOCAELİ TAM BİR EMEKLİ KENTİ'

Ankara'dan sonra Kocaeli'ye taşınan 70 yaşındaki Nurettin Başak, Saygınlar Kulübü'nden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: '65 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra Kocaeli'ye yerleştim. İyi ki de gelmişim. Burası tam bir emekli kenti. Ulaşım ve hastane gibi hizmetlere çok rahat ulaşabiliyorum. Derince'de ikamet ediyorum, iki aydır Saygınlar Kulübü'ne geliyorum. Tüm hizmetlerden çok memnunuz. Tahir Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

'GÜLER YÜZLÜ VE KİBAR PERSONEL'

Saygınlar Kulübü'nün açıldığı günden bu yana müdavimi olan 80 yaşındaki Bahattin Öztürk ise şunları söyledi: 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Saygınlar Kulübü'nde çalışan personel son derece güler yüzlü ve kibar. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum.' Eşiyle birlikte Saygınlar Kulübü'nü ikinci evleri olarak gördüklerini ifade eden Şengör Öztürk de, 'Saygınlar Kulübü'ne gezmeye geliyoruz, çok eğleniyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun' dedi.

'BURASI BENİM KURTARICIM OLDU'

Körfez manzarasına karşı çayını yudumlayan Fatma Kibritçi de kulübün düzenli ziyaretçilerinden biri. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kibritçi şöyle konuştu: 'Bizleri bu kadar düşündüğü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. 25 sene önce İzmit'e geldim. Bu hizmeti öğrendiğimden beri Saygınlar Kulübü'ne geliyorum. Çok memnunum. Burası benim için adeta kurtarıcı oldu. Koroya katılıyorum, şarkı söyleyerek kendimi buluyorum.'