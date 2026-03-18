ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı anma programında ilk kez sahneye taşındı.

Gösterim sonrasında Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tokat'ın yazmacılarının elinden çıkan, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yıllarında cepheye uğurlanan 'Onbeşliler'in heybesinde birer dua gibi bırakılan mendilin bulunduğu 'Yaşasun Askerler Tablosu'nu hediye etti. Oyunu izleyenlere, Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe 'Onbeşliler' olarak geçen genç askerlere anneleri tarafından verilen mendil örnekleri hediye edildi.

Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği 'Şüheda 1915' oyunu, tarihsel hafızayı insan hikâyeleri üzerinden sahneye taşıyarak, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor. Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü için hazırlanan 'Şüheda 1915' tiyatro oyununda, 1915 yılında Çanakkale Cephesi'nde yaşanan ve bir milletin kaderini değiştiren büyük mücadele, Arıburnu Muharebeleri'nden Anafartalar Zaferi'ne uzanan süreç içinde sahneye taşındı.

Eser, Türk askerinin kahramanlığını, Mehmetçiğin iman ve cesaretini, savaşın insani yönünü ve şehitlik anlayışını dramatik bir bütünlük içinde anlatıldı.