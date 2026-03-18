Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak projeyle bölge sakinlerine modern ve güvenli bir ulaşım ağı sunulacak.

KOCAELİ (İGFA) - İl genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe İstasyon Mahallesi'nde Adem Yavuz Caddesi ve Hüsnü Efe Caddesi ile, Hüsnü Efe Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi'ni birbirine bağlayan Efe Sadık, Ihlamur, Meşelik, Mis, Yaprak ve Yel Sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 2 bin 66 metreküp trimer kazı, 2 bin 316 ton binder, 3 bin 278 ton PMT, 415 metreküp beton yol, bin 63 metrekare baskı beton ve 190 ton bitümlü temel serimi tamamlandı.

Yakın zamanda aşınma asfalt serimlerine de başlanacak bölgede, genel çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.