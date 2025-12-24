İstanbul'da Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran Parkı'nda meydana gelen ve ciddi hasara yol açan yangının ardından failler tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının hemen ardından parkta yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeni oyun gruplarını vatandaşların kullanımına sundu.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Ahi Evran Parkı'nda 21 Aralık Pazar günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen ve ciddi tahribata yol açan yangının failleri bulundu.
Yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda yangına sebebiyet verenkişiler yakalandı.Yetkililer, olayın ciddi bir zarara yol açtığını vurgularkenbu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Olayın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, hasar tespitinin ardından yeni oyun gruplarını parka yerleştirdi.