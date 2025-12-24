Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda yangına sebebiyet verenkişiler yakalandı.Yetkililer, olayın ciddi bir zarara yol açtığını vurgularkenbu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Ahi Evran Parkı'nda 21 Aralık Pazar günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen ve ciddi tahribata yol açan yangının failleri bulundu.

İstanbul'da Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran Parkı'nda meydana gelen ve ciddi hasara yol açan yangının ardından failler tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

