İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 'Yogayla Beden Uyanışı' etkinliğiyle hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı destekledi. Katılımcılar alanında uzman eğitmenler eşliğinde yoganın farklı disiplinlerini deneyimle imkânı buldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Spor Tesisi'nde 'Yogayla Beden Uyanışı' etkinliği düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve yoğun ilgi gören programda katılımcılar, uzman eğitmenler rehberliğinde yaptıkları yoga hareketleriyle hem bedenlerini esnetme hem de ruhlarını dinlendirme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca yoganın farklı disiplinleri tanıtılarak katılımcıların çok yönlü bir deneyim yaşaması sağlandı.

YOGANIN FARKLI DİSİPLİNLERİ BİR ARADA

Program kapsamında yoga eğitmenlerinden Sinem Çınar 'Beden Farkındalığı ve Yüz Yogası', Ceylin Kocaoğlu 'Ying & Yang Yoga', Buket Öz ise 'Kundalini Yoga ve Mindfulnes' uygulamalarıyla katılımcılara rehberlik etti.

Etkinliğin bir diğer bölümünde ise Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, 'Nefes ve Stres Yönetimi' başlıklı sunumuyla katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek pratik bilgiler verdi. Etkinlik sertifika töreni ile sona erdi.