Osmangazi Belediyespor Karate Takımı sporcuları, Bursa'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 1. Etap Karate Turnuvası'nda üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Karate Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Ligi 1. Etap Karate Turnuvası, nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu.

Toplam 7 il, 40 kulüp ve 350 sporcunun boy gösterdiği müsabakaya Osmangazi Belediyespor Karate Takımı, adeta damga vurdu. Turnuvaya 26 sporcu ile katılan ekip, rakipleri karşısında 9 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Sporcular ile antrenörlerini yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, genç yeteneklerin disiplinli çalışmalarının bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı.