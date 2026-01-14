Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın 31 ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde acil müdahale ekipleriyle kar ve buzlanmaya karşı görev yapıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde beyaz bereketin etkisini hissettirmeye başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmesi adına ekiplerin 24 saat esasına göre sahada olduğunu söyleyen Başkan Altay, 'Merkezde ve merkez dışındaki tüm ilçelerde Acil Müdahale Ekiplerimiz kar ve buzlanmaya karşı görev başında. Merkezde Selçuklu-Karatay-Meram belediyelerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Ayrıca merkez dışındaki 28 ilçemizde 7 bölge şefliğimizde görev yapan personelimiz ve ekipmanlarımızla yolların açık tutulması için çalışmalarımız aralıksız şekilde sürüyor' diye konuştu.

TUZLAMA VE SOLÜSYON ÇALIŞMALARI

Özellikle karın etkili olduğu ilçelerde kar temizleme, şehir merkezinde ise buzlanmayı önleme çalışmalarına ağırlık verildiğini vurgulayan Başkan Altay, '15 bin ton tuz ve 400 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuzla kışa hazır şekilde girmiştik. Ekiplerimiz şu anda mevsim sıcaklıkları ve yol şartlarına bağlı olarak solüsyon çalışmalarını sürdürüyor. Duamız; bereketin devam etmesi yönünde' ifadelerini kullandı.

1.885 PERSONEL, 790 ARAÇ SAHADA

AKOM koordinesinde merkez ve ilçelerde 1.885 personel ve 790 araçla Konyalıların hizmetinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, 'Kar ve buzlanmaya karşı şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, hastaneler, okullar ve kamu alanlarında vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için gayret gösteriyoruz. Yine ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, camiler, yaya üst ve altgeçitlerde de ekiplerimiz görev başında.

İlçelerimizde ve merkezde yolların açık kalması için sahada ve AKOM'da görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma, ilçe belediyelerimizin ekiplerine, Karayolları, emniyet ve 112 ekiplerimize kolaylıklar diliyorum, teşekkür ediyorum. Lütfen kış lastiği olmadan yola çıkmayalım, merkez dışında yayla yollarını ve ara geçiş köy yollarını mümkün olduğunca kullanmayalım. Güncel bilgilendirmeler için KonyaAkom sosyal medya hesaplarını takip edelim' açıklamasını yaptı.