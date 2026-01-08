İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi'nin (BEYKAM), Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlediği 'Uygulamalı Muhasebe Eğitimi' programının üçüncü dönemi sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Uygulamalı Muhasebe Eğitimi', programının 3.dönemi sertifika töreniyle sona erdi.

Erol Günaydın Sahnesi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine; Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Süreyya Göktaş, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Beylikdüzü İlçe Temsilcisi ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, Luca eğitmeni Derya Uyanık ile mali müşavir ve eğitmen Eyüp Ulutekin katıldı. Eğitim programı, teori ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

İlk 6 haftalık teorik bölümde katılımcılara; muhasebenin temel kavramları, yasal mevzuat, finansal süreçler ve mesleki terminoloji konularında eğitim verildi. Uygulamalı bölümde ise Luca Mali Müşavir Paketi üzerinden gerçek senaryolarla fatura, makbuz ve beyanname hazırlama gibi pratik çalışmalar yapıldı.

KATILIMCILARA KARİYER DESTEĞİ

Programı başarıyla tamamlayan 29 kişi, katılım sertifikası ile birlikte sektörde geçerliliği bulunan Luca sertifikası almaya hak kazandı. İlk iki dönemde eğitime katılan 41 kişiden 30'u istihdama kazandırılırken bu dönemde de yine Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından katılımcılara kariyer danışmanlığı desteği sunularak iş ağlarını geliştirmeleri ve işverenlerle bir araya gelmelerine katkı sağlanacak.