Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sağlıklı ve kaliteli bala ulaşabilmesi için yerli üreticilere yönelik 'Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi' eğitimi verdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticileri desteklemeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akyurt, Pursaklar ve Nallıhan ilçesinde arıcılık yapan üreticilere yönelik, 'Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi' eğitimi verdi.

Başkentli üreticilere, kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar ile birlikte erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri konularında bilgilendirme sağlandı. Alanında uzman eğitmenlerin katıldığı programda, arı yetiştiricilerin merak ettiği bütün sorular yanıtlandı.

'UZMAN ARKADAŞLARIMIZ, ARICILIK EĞİTİMLERİ İLE GEREKLİ BİLGİLERİ ÜRETİCİLERE AKTARACAKLAR'

Arıcılara yönelik düzenlenen eğitimi yerinde izleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada kırsalda yaptığımız toplantılardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kırsalda sık sık çiftçilerle bir araya gelip bilgi, belge, tecrübe konusuna birbirimizle istişare halindeyiz.'

Arıcılıkla ilgili bilgileri yetiştiricilere anlatan Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeşoğlu ise; 'Koloni başlığı adı altında sürdürdüğümüz arıcılık eğitimimizde; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı, verimli bir şekilde arı yetiştiriciliğine değinerek, en önemlisi de arı yetiştiricilerimizin merak ettiği ve soruları, zorlandıkları konuları burada dinliyoruz. İlimiz genelinde teknik arıcılığı ilerletmek için eğitimlerimizi sürdürüyoruz' ifadesini kullandı.